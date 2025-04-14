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АНАЛІТИКА

США хочуть взяти під контроль транзит газу через Україну – Reuters

 

У оновленій угоді про надра США планують взяти під контроль газопровід, що через Україну зʼєднує Росію з Європою.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Джерело видання повідомило, у документі є "вимога США до Міжнародної фінансової корпорації розвитку уряду США взяти під контроль газопровід російського енергетичного гіганта "Газпром", що проходить через Україну в Європу".

Видання не зазначає про який саме газопровід йде мова. У власності російського "Газпрому" немає жодної труби в Україні.

Через Україну проходить декілька газових маршрутів з Росії до ЄС (Союз, Прогрес, Уренгой-Помари-Ужгород та інші), але всі вони належать державі та контролюються компанією ​​"Оператор ГТС України".

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Росія
 

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