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США хочуть взяти під контроль транзит газу через Україну – Reuters
07:53 14.04.2025 |
У оновленій угоді про надра США планують взяти під контроль газопровід, що через Україну зʼєднує Росію з Європою.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Джерело видання повідомило, у документі є "вимога США до Міжнародної фінансової корпорації розвитку уряду США взяти під контроль газопровід російського енергетичного гіганта "Газпром", що проходить через Україну в Європу".
Видання не зазначає про який саме газопровід йде мова. У власності російського "Газпрому" немає жодної труби в Україні.
Через Україну проходить декілька газових маршрутів з Росії до ЄС (Союз, Прогрес, Уренгой-Помари-Ужгород та інші), але всі вони належать державі та контролюються компанією "Оператор ГТС України".
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