BYD представила в Європі преміальний бренд Denza і модель Z9GT, яка розгортається на місці

Китайська BYD Group офіційно запустила в Європі свій преміальний бренд Denza. Презентація флагманської моделі Z9GT пройшла на "Brera Design Week" у Мілані.

На старті продажів будуть доступні дві моделі DENZA - вже згаданий вище Z9GT, а також мінівен бізнес-класу D9.

Z9GT був розроблений Вольфгангом Еггером (Wolfgang Egger), колишнім шеф-дизайнером Audi. Пропорціями кузова цей автомобіль трохи нагадує Porsche Taycan Sport Turismo, а за характеристиками наближається до Xiaomi SU7 Ultra.

Сумарна потужність трьох двигунів становить 710 кВт (965 к.с.). Прискорення від 0 до 100 км/год займає всього 3,4 секунди. Запас ходу за китайським циклом CLTC становить 630 кілометрів. У європейському циклі WLTP цей параметр вочевидь буде меншим, але офіційного показника поки що немає.

Окрім повністю електричного Z9GT, Denza також планує вивести на європейський ринок плагін-гібридну версію Z9GT Super DM. Вона поєднує в собі 2,0-літровий бензиновий двигун потужністю 200 кВт (271 к.с.) на передній осі з двома електродвигунами на задній осі, кожен потужністю 220 кВт (300 к.с.). Ємність батареї становить 38,5 кВт-год. Очікується, що запас ходу CLTC на електричній тязі складе 201 км, а загальний запас ходу складе 1 101 км.

Відмінною особливістю Denza Z9GT є функція "крабового ходу" - за необхідності задні колеса повертаються на кут до 15 градусів та обертаються, доки передні залишаються заблокованими. Це дає змогу автомобілю ефектно припаркуватися в обмеженому просторі без додаткових маневрів.

Компанія BYD поки що не оголосила, в яких саме європейських країнах і коли саме з'явиться Denza Z9 GT. Denza зможе покластися на наявну мережу продажів BYD і не буде змушена починати все з нуля. Офіційно компанія заявляє, що планує "появу Denza Z9GT в європейських автосалонах" у четвертому кварталі 2025 року. До цього часу автомобіль буде оптимізований для європейського ринку з точки зору трансмісії, продуктивності, запасу ходу, а також вантажності.

Терміни появи семимісного мінівена Denza D9 поки також не називаються. У Китаї ця модель була представлена у 2022 році.