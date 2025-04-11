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АНАЛІТИКА

Австрійська компанія поставить Укрзалізниці 36 тисяч тонн рейок

 

АТ «Укрзалізниця» провело тендер із закупівлі 36 тис. тонн рейок; переможцем стала австрійська Voestalpine Rail Technology GmbH.

Про це УЗ повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.

Зазначається, що у торгах взяли участь сім компаній, серед яких відомі виробники і трейдери з Австрії, Нідерландів, Японії, Чехії, Бельгії та Китаю.

"Переможцем обрано австрійську компанію Voestalpine Rail Technology GmbH, з якою укладено договір на постачання 36 тис. т рейок Р65 з. Вартість становить 32,4 млн євро - ⁠у розрахунку 900 євро за тонну рейки. Така ціна за результатами торгів дозволила зекономити передбачені кошти на закупівлю та замовити на 20% рейки більше", - зауважили в компанії.

В УЗ зазначили, що ця закупівля здійснювалась у межах реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку проєкту «Надзвичайна підтримка української залізниці». Тендер відбувся на електронному порталі закупівель ЄБРР (ECCEP).

Укрзалізниця нагадує, що це вже другий від початку року контракт на постачання рейки.

Раніше угоду було укладено на постачання рейки з Китаю, а торік УЗ уклала угоди з постачальниками з Франції та Чехії, а також отримала рейку від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
 

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