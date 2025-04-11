Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австрійська компанія поставить Укрзалізниці 36 тисяч тонн рейок
23:18 10.04.2025 |
АТ «Укрзалізниця» провело тендер із закупівлі 36 тис. тонн рейок; переможцем стала австрійська Voestalpine Rail Technology GmbH.
Про це УЗ повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.
Зазначається, що у торгах взяли участь сім компаній, серед яких відомі виробники і трейдери з Австрії, Нідерландів, Японії, Чехії, Бельгії та Китаю.
"Переможцем обрано австрійську компанію Voestalpine Rail Technology GmbH, з якою укладено договір на постачання 36 тис. т рейок Р65 з. Вартість становить 32,4 млн євро - у розрахунку 900 євро за тонну рейки. Така ціна за результатами торгів дозволила зекономити передбачені кошти на закупівлю та замовити на 20% рейки більше", - зауважили в компанії.
В УЗ зазначили, що ця закупівля здійснювалась у межах реалізації спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку проєкту «Надзвичайна підтримка української залізниці». Тендер відбувся на електронному порталі закупівель ЄБРР (ECCEP).
Укрзалізниця нагадує, що це вже другий від початку року контракт на постачання рейки.
Раніше угоду було укладено на постачання рейки з Китаю, а торік УЗ уклала угоди з постачальниками з Франції та Чехії, а також отримала рейку від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Держдеп підтвердив відставку посла США в Україні Брінк
|Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат «Справи громад» та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у «Євросолідарності»
|Китай вважає безвідповідальними заяви про участь його громадян у «конфлікті в Україні»
|«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Австрійська компанія поставить Укрзалізниці 36 тисяч тонн рейок
|«Нафтогаз» відновив понад 50% втраченого після лютневих обстрілів видобутку
|«Укргазвидобування» приховало ціни товару для відновлення уражених об’єктів
|«Укрпошта» отримає грант EUR600 тис. від ЄБРР для розвитку мережі модульних відділень
|Фонд держмайна виставив на продаж Житомирський лікеро-горілчаний завод
|«Нафтогаз» планує співпрацю зі скандинавськими Bergen Engines та Itera в сфері цифровізації видобутку газу
|Для заміни вугілля з Покровська: «Метінвест» Ахметова отримав перший корабель із коксівним вугіллям зі США
Бізнес
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки
|TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei
|Razer призупиняє продажі ноутбуків у США
|Microsoft зупинила проєкт із будівництва дата-центрів в Огайо на $1 млрд
|У Великій Британії розробляють алгоритм «прогнозування вбивств» — The Guardian
|Вперше у світі: Китай налаштував ШІ з 1 млрд параметрів на квантовому комп'ютері
|Прискорить гаджети на 15%: TSMC створила «найдосконаліший у світі» 2-нм чип