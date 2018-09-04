Украина договорилась с советниками по продаже первых объектов большой приватизации

Фонд государственного имущества Украины заключил договоры с инвестиционными советниками, которые привлечены для продажи объектов большой приватизации.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы фонда.

По его словам, сегодня был подписан договор с компанией "KPMG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting для подготовки к продаже ГП "Завод "Электротяжмаш".

Кроме того, был подписан договор с "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners для подготовки к приватизации предприятий "Угольная компания "Краснолиманская", "Президент Отель" и "Индар".

Также ФГИУ подписал договор с "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и ASSET EXPERTISE для подготовки ПАО "Объединенная горно-химическая компания".

Трубаров напомнил, что на прошлой неделе Фонд госимущества подписал договор с инвестиционным советником по приватизации Одесского припортового завода.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.

30 июля конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала инвестиционных советников для подготовки к приватизации первых шести госкомпаний.