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Украина договорилась с советниками по продаже первых объектов большой приватизации
08:33 04.09.2018 |
Фонд государственного имущества Украины заключил договоры с инвестиционными советниками, которые привлечены для продажи объектов большой приватизации.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы фонда.
По его словам, сегодня был подписан договор с компанией "KPMG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting для подготовки к продаже ГП "Завод "Электротяжмаш".
Кроме того, был подписан договор с "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners для подготовки к приватизации предприятий "Угольная компания "Краснолиманская", "Президент Отель" и "Индар".
Также ФГИУ подписал договор с "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и ASSET EXPERTISE для подготовки ПАО "Объединенная горно-химическая компания".
Трубаров напомнил, что на прошлой неделе Фонд госимущества подписал договор с инвестиционным советником по приватизации Одесского припортового завода.
Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий.
30 июля конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала инвестиционных советников для подготовки к приватизации первых шести госкомпаний.
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