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Кипрские владельцы ЮГОК снизили свои доли в капитале в 4 раза
15:05 12.10.2017 |
Три компании, зарегистрированные на Кипре, снизили доли в уставном капитале Южного горно-обогатительного комбината. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Компании Mint Data Holdings LTD, Strettonway Traders&Consultants Ltd и Acretrend Holdings LTD владели долями в уставном капитале ЮГОК по 22,17% и уменьшили их до 5,54% (или с 30,05% до 7,51% голосующих акций).
Причина уменьшения долей кипрских компаний - "отчуждение акций эмитента на вторичном рынке третьим лицам".
Ранее сообщалось, что ООО Металлотехника, владевшее 25,78% акций Южного горно-обогатительного комбината, вышло из числа акционеров ЮГОК.
Южный ГОК на паритетных началах контролируется группой Метинвест бизнесмена Рината Ахметова и акционерами группы ЕВРАЗ российского бизнесмена Романа Абрамовича через Lanebrook Ltd (Кипр).
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