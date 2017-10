Кипрские владельцы ЮГОК снизили свои доли в капитале в 4 раза

Три компании, зарегистрированные на Кипре, снизили доли в уставном капитале Южного горно-обогатительного комбината. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Компании Mint Data Holdings LTD, Strettonway Traders&Consultants Ltd и Acretrend Holdings LTD владели долями в уставном капитале ЮГОК по 22,17% и уменьшили их до 5,54% (или с 30,05% до 7,51% голосующих акций).

Причина уменьшения долей кипрских компаний - "отчуждение акций эмитента на вторичном рынке третьим лицам".

Ранее сообщалось, что ООО Металлотехника, владевшее 25,78% акций Южного горно-обогатительного комбината, вышло из числа акционеров ЮГОК.

Южный ГОК на паритетных началах контролируется группой Метинвест бизнесмена Рината Ахметова и акционерами группы ЕВРАЗ российского бизнесмена Романа Абрамовича через Lanebrook Ltd (Кипр).