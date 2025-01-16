Укрзалізниця отримала першу партію рейок із Франції

Франція почала постачати в Україну рейки, виготовлені німецькою групою Saarstahl на заводах країни, для оновлення майже 150 кілометрів колій.

Як передає Укрінформ, по це повідомило Міністерство економіки Франції.

«Перші рейки, це близько 1 093 тонн сталі, прибули з французьких заводів потягом до станції Мостиська в Україні, де вони були прийняті Укрзалізницею», - йдеться в пресрелізі міністерства.

Зазначається, що постачання будуть здійснюватимуться щомісяця протягом 2025 року. Усього в Україну мають відправити до 20 000 тонн рейок, виробництво яких буде профінансоване за рахунок пільгового кредиту від французького казначейства у розмірі 37,6 млн євро.

«Поставка рейок компанією Saarstahl Rail є настільки ж символічною, наскільки й важливою для України, адже вона уособлює здатність Франції до конкретних дій та мобілізації промислових ноу-хау на підтримку відновлення України», - наголосив П'єр Ельброн, спеціальний представник президента Франції з питань допомоги та відновлення України.

Як зазначили у міністерстві, цей проєкт є першим кроком у ширшому партнерстві між Францією, Європою та Україною у залізничному секторі.

«Він прокладає шлях для інших спільних ініціатив, спрямованих на модернізацію та зміцнення сполучення, яке відіграватиме центральну роль в економічному та політичному майбутньому України», - повідомили у французькому відомстві.

Нагадаємо, відповідна міжурядова угода була підписана 13 грудня 2022 року в Парижі на конференції з відновлення України.