Рада підтримала спрямування коштів «Укренерго» від диспетчеризації на балансуючий ринок та виробникам зеленої е/е

Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законів у сфері енергетики та теплопостачання (законопроєкт №9381), передає Енергореформа

Цим законопроєктом, який на сайті Ради позначений прийнятим 14 січня, зокрема, передбачається розподіл надлишкових коштів НЕК "Укренерго" від диспетчеризації в 2023-2024 роках на погашення боргів на балансуючому ринку (БР), перед промисловою ВДЕ-генерацією та домашніми СЕС.

Згідно з інформацією народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос"), за законопроєкт авторства голови комітету з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса проголосувало 244 парламентарі.

Як повідомляла Енергореформа, енергокомітет підтримав до другого читання законопроєкту правку Геруса, згідно з якою сума надлишково отриманого доходу за результатами диспетчерського управління "Укренерго" в 2023-2024 роках використовується компанією таким чином: 45% - на погашення боргів НЕК на БР, 45% - на погашення боргів перед ДП "Гарантований покупець" для виплат промисловим ВДЕ-обєктам, а ще 10% - на погашення боргів перед постачальниками універсальних послуг (ПУП) для виплат СЕС домогосподарств.

Як випливає з обговорення правки на комітеті, йдеться про суму приблизно в 10 млрд грн.

За словами заступника голови енергокомітету Андрія Жупанина, фіксується ріст невиплат перед домашніми СЕС, який з вересня 2024 року на початок січня досяг майже 3 млрд грн.

"Укренерго" у відповіді на запит Енергореформи основною причиною боргів назвала дефіцит коштів у встановленому НКРЕКП тарифі на передачу, який є основним джерелом покриття витрат на компенсацію вартості е/е домСЕС, а також суттєву заборгованість ПУП перед "Укренерго" за послуги з передачі електроенергії.

За наданою НЕК 16 грудня інформацією, тарифом на передачу е/е на 2024 рік передбачені витрати на домСЕС на рівні 4,7 млрд грн (тут і далі з ПДВ), який недостатній для покриття річної потреби та унеможливлює здійснення своєчасних і повних розрахунків з ПУП.

"Наразі "Укренерго" використало майже всі кошти, які були передбачені в тарифі на 2024 рік. Так, у 2024 році сплачено ПУП за послугу (по домСЕС - ЕР) 6,8 млрд грн, з них за послугу, надану за розрахункові періоди 2024 року - 4,6 млрд грн. Крім того, за рахунок доходів від розподілу пропускної спроможності сплачено 126,6 млн грн. Рівень розрахунків за послугу, надану за 10 місяців 2024 року, становить 61,6%", - описала ситуацію "Укренерго".

Водночас вона зазначила, що заборгованість більшості ПУП перед компанією за передачу е/е значно перевищує її борги перед постачальниками ними для виплат домСЕС.

"Укренерго" також звернула увагу, що згідно з законодавством про ринок електроенергії, кошти, отримані ПУП від НЕК за договорами про виплати домСЕС, не є єдиним джерелом для оплати вартості е/е приватних домогосподарств.

"Так, у ПУП наявний також дохід від провадження ліцензійної діяльності щодо постачання електричної енергії споживачам, у рамках надання універсальної послуги", - зазначає "Укренерго".