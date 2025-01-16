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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німецька Knauf купила нове родовище гіпсу на Тернопільщині. Його запасів вистачить на 84 роки

 

ТОВ "Кнауф Гіпс Скала" (входить до німецької групи Knauf) перемогло в аукціоні Держгеонадр із продажу 20-річного спеціального дозволу на видобування гіпсу родовища Сковʼятинське в Тернопільській області.

Компанія перемогла у торгах, запропонувавши сплатити за спецдозвіл 121,05 млн грн за стартової ціни 119,61 млн грн, пише галузеве видання Nadra.info.

Єдиним конкурентом переможця аукціону було Кам'янець-Подільське АТ "Гіпсовик"2, яке оцінило лот у 120,55 млн грн.

Площа Сковʼятинського родовища - 115 га, запаси (В+С1) складають 43,9 млн тонн гіпсу, яких має вистачити на понад 84 роки видобутку.

Knauf уже видобуває гіпс на прилеглому до Сковʼятинського - Шишковецькому родовищі (спецдозвіл дійсний до 2034 року, надрокористувач - ТОВ "Кнауф Гіпс Скала"). Станом на 2021 рік площа Шишковецького родовища складала 41 га, а запаси (В+С1) перевищували 11,4 млн тонн гіпсу.

Як повідомлялося, німецький виробник будматеріалів Knauf до кінця року планує запустити в Україні другий завод на Тернопільщині вартістю 150 млн євро.

В Україні компанії належить завод у Києві потужністю виробництва близько 25 млн кв. м гіпсокартону та 200 000 тонн сухих сумішей на рік. Близько 10% виробів група експортує. Knauf також мала потужніший завод з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей Knauf у Соледарі, проте його зруйнували окупаційні російські війська.

Німецька Knauf - один із найбільших у світі виробників будматеріалів. Компанія представлена у 90 країнах та має понад 41 500 співробітників по всьому світу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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