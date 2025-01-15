Фінансові новини
- |
- 15.01.25
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
G7 закликала Шмигаля пришвидшити початок роботи наглядової ради Енергоатому
23:40 14.01.2025 |
Економіка, ПЕК (газ та електроенергія), Новини компаній, Політика
Посли G7 закликали прем'єр-міністра України якнайшвидше забезпечити роботу наглядової ради НАЕК "Енергоатом", повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
"Як посли G7 у грудні 2024 року ми надіслали прем'єр-міністру Денису Шмигалю листа із закликом якнайшвидше завершити підписання контрактів та розпочати роботу нової наглядової ради. Наявність повноцінної ради буде важливою для обговорення нових значних інвестицій", - зазначила Матернова у відповіді на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна".
Вона звернула увагу, що Україна добровільно погодилася привести наглядову раду "Енергоатому" у відповідність до рекомендацій ОЕСР, але від моменту обрання нової ради ще в червні 2024 року контракти з незалежними членами досі не підписано, а рада не працює.
За її словами, повноцінне функціонування більшості незалежних наглядових рад державних компаній є важливим елементом належного планування та реалізації великих інфраструктурних проєктів.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів згідно з розпорядженням №566 від 21 червня 2024 року затвердив незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" Тімоті Стоуна (Timothy John Stone), Майкла Кірста (Michael E. Kirst) та Ярека Неверовича, представниками держави - Тимофія Милованова та Віталія Петрука.
Відтоді НР повноцінно так і не розпочала роботу. Джерела "Інтерфакс-Україна»" уточнювали, що незалежних членів не влаштовує сума винагороди.
Кабмін згідно із розпорядженням №1224 від 26 листопада 2024 року затвердив умови контрактів із членами наглядової ради НАЕК без розкриття деталей.
У грудні перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв повідомив, що уряд очікує від незалежних членів НР, перше засідання якої залишається відкритим із 17 липня, позиції щодо контрактів і готовності продовжити роботу. За його словами, запропоновані умови відповідають наявним зарплатам в інших великих енергетичних компаніях України.
На початку січня 2025 року народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос") запропонував залучити міжнародних партнерів до обговорення зриву функціонування наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в «Резерві+» уже в січні - Умєров
ТОП-НОВИНИ
|Наступний «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус
|Завчасно і без паузи на 72 години. Кабмін спростив бронювання через «Дію»
|«Оператор ГТС» уклав таємні угоди на 1,6 мільярда з фірмою балерини, яку підозрюють у завищенні цін для столичного метро, – Bihus.Info
|Німеччина замовила для України 54 гаубиці RCH 155 - Пісторіус
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|G7 закликала Шмигаля пришвидшити початок роботи наглядової ради Енергоатому
|«Метінвест» призупиняє роботу «Покровськвугілля» заради безпеки й перейде на коксівне вугілля зі США
|ДТЕК підписав контракт на встановлення в Україні систем накопичення енергії на 200 МВт
|Кількість перенесених номерів мобільного зв'язку у 2024 році зросла у 2,3 раза
|Укргазвидобування за минулий рік сплатило ₴22,3 мільярда ренти
|«Укрпошта» домовилась про стратегічне партнерство з маркетплейсом Temu
Бізнес
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»
|NVIDIA представила персональний суперкомп’ютер Project Digits з ШІ та ціною $3000
|Дані Siri ніколи не продавалися та не використовувалися для реклами, — Apple
|Microsoft продовжить підтримувати Україну у 2025 році: надаватиме безоплатні хмарні сервіси