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АНАЛІТИКА

G7 закликала Шмигаля пришвидшити початок роботи наглядової ради Енергоатому

 

Посли G7 закликали прем'єр-міністра України якнайшвидше забезпечити роботу наглядової ради НАЕК "Енергоатом", повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Як посли G7 у грудні 2024 року ми надіслали прем'єр-міністру Денису Шмигалю листа із закликом якнайшвидше завершити підписання контрактів та розпочати роботу нової наглядової ради. Наявність повноцінної ради буде важливою для обговорення нових значних інвестицій", - зазначила Матернова у відповіді на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона звернула увагу, що Україна добровільно погодилася привести наглядову раду "Енергоатому" у відповідність до рекомендацій ОЕСР, але від моменту обрання нової ради ще в червні 2024 року контракти з незалежними членами досі не підписано, а рада не працює.

За її словами, повноцінне функціонування більшості незалежних наглядових рад державних компаній є важливим елементом належного планування та реалізації великих інфраструктурних проєктів.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів згідно з розпорядженням №566 від 21 червня 2024 року затвердив незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" Тімоті Стоуна (Timothy John Stone), Майкла Кірста (Michael E. Kirst) та Ярека Неверовича, представниками держави - Тимофія Милованова та Віталія Петрука.

Відтоді НР повноцінно так і не розпочала роботу. Джерела "Інтерфакс-Україна»" уточнювали, що незалежних членів не влаштовує сума винагороди.

Кабмін згідно із розпорядженням №1224 від 26 листопада 2024 року затвердив умови контрактів із членами наглядової ради НАЕК без розкриття деталей.

У грудні перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв повідомив, що уряд очікує від незалежних членів НР, перше засідання якої залишається відкритим із 17 липня, позиції щодо контрактів і готовності продовжити роботу. За його словами, запропоновані умови відповідають наявним зарплатам в інших великих енергетичних компаніях України.

На початку січня 2025 року народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос") запропонував залучити міжнародних партнерів до обговорення зриву функціонування наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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