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АНАЛІТИКА

АРМА розміщуватиме арештовані кошти в Сенс Банку

 

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шляхом конкурсного відбору обрало державний Сенс Банк (Київ) для подальшого розміщення арештованих коштів, повідомляється у пресрелізі на сайті агентства.

"Наразі агентство здійснює організаційні заходи з укладення відповідного договору з державним банком. Першим етапом є план розмістити понад 2 млрд грн арештованих коштів, зокрема кошти в іноземній валюті", - зазначено в ньому.

Зазначається, що Сенс Банк було відібрано у зв'язку з найбільш вигідними запропонованими умовами за банківським вкладом на вимогу.

Пресслужба АРМА нагадала, що наразі агентство зберігає у військових ОВДП майже 8 млрд грн арештованих коштів.

За даними Національного банку України (НБУ), станом на 1 грудня 2024 року Сенс Банк посідав 9-те місце серед 62 банків, що діяли на той момент (143,56 млрд грн), за загальними активами. Згідно з ними, чистий прибуток фінустанови за цей період становив 3,83 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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