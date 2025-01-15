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АНАЛІТИКА

Рада підтримала запровадження мораторію на банкрутство «Південмашу»

 

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про виконавче провадження" щодо державної підтримки та економічного відновлення ракетно-космічної галузі в умовах воєнного стану".

Відповідний законопроєкт №12220 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримав 241 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Законопроєктом пропонується на період до воєнного стану зупинити виконавчі дії та примусове виконання рішень, боржником за якими є держпідприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", а також зняти арешти, накладені на кошти та майно цього підприємства.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту, його ухвалення "дозволить не допустити скорочення обсягів замовлень на цивільну ракетнокосмічну продукцію, пришвидшити відновлення обсягів його виробництва та запуск нових виробничих майданчиків ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова". А також збільшить надходження коштів до державного бюджету від господарської діяльності підприємства".

Як повідомлялося, російські війська неодноразово завдавали ракетних ударів по території "Південмашу".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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