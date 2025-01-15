Фінансові новини
- |
- 15.01.25
- |
- 14:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада підтримала запровадження мораторію на банкрутство «Південмашу»
12:48 15.01.2025 |
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про виконавче провадження" щодо державної підтримки та економічного відновлення ракетно-космічної галузі в умовах воєнного стану".
Відповідний законопроєкт №12220 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримав 241 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Законопроєктом пропонується на період до воєнного стану зупинити виконавчі дії та примусове виконання рішень, боржником за якими є держпідприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", а також зняти арешти, накладені на кошти та майно цього підприємства.
Згідно із пояснювальною запискою до проєкту, його ухвалення "дозволить не допустити скорочення обсягів замовлень на цивільну ракетнокосмічну продукцію, пришвидшити відновлення обсягів його виробництва та запуск нових виробничих майданчиків ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова". А також збільшить надходження коштів до державного бюджету від господарської діяльності підприємства".
Як повідомлялося, російські війська неодноразово завдавали ракетних ударів по території "Південмашу".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Знаємо, хто агресор, а хто хороший хлопець». Що заявив майбутній голова Пентагону Піт Гегсет у сенаті
|Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в «Резерві+» уже в січні - Умєров
|Наступний «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус
|Завчасно і без паузи на 72 години. Кабмін спростив бронювання через «Дію»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада підтримала запровадження мораторію на банкрутство «Південмашу»
|Рада підтримала спрямування коштів «Укренерго» від диспетчеризації на балансуючий ринок та виробникам зеленої е/е
|G7 закликала Шмигаля пришвидшити початок роботи наглядової ради Енергоатому
|«Метінвест» призупиняє роботу «Покровськвугілля» заради безпеки й перейде на коксівне вугілля зі США
|ДТЕК підписав контракт на встановлення в Україні систем накопичення енергії на 200 МВт
|Кількість перенесених номерів мобільного зв'язку у 2024 році зросла у 2,3 раза
Бізнес
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»
|NVIDIA представила персональний суперкомп’ютер Project Digits з ШІ та ціною $3000
|Дані Siri ніколи не продавалися та не використовувалися для реклами, — Apple