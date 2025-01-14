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«Метінвест» призупиняє роботу «Покровськвугілля» заради безпеки й перейде на коксівне вугілля зі США
17:27 14.01.2025 |
Гірничо-металургійна група "Метінвест" інформує про призупинення роботи Покровської вугільної групи у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації, йдеться в біржовому повідомленні компанії у вівторок.
"У зв'язку із зупиненням роботи Покровської вугільної групи керівництво "Метінвесту" розробило план дій з надзвичайних ситуацій, щоб забезпечити постачання необхідної сировини (вугілля, коксу) для виробництва сталі на металургійних активах групи ("Каметсталі" і СП "Запоріжсталь"). Заходи передбачають заміщення української сировини коксівним вугіллям з американської United Coal Company (входить до Групи "Метінвест"), використання нарощених запасів вугілля, а також забезпечення додаткового постачання вугілля та коксу від сторонніх постачальників", - йдеться в інформації.
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