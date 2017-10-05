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Fort Financial Services: Не упустите возможность торговать на FLEX-счетах с узкими спредами
14:28 05.10.2017 |
Рынок Forex появился относительно недавно, электронная торговля стала получать широкое распространение в конце 90-х годов, тогда были достаточно серьезные проблемы с ликвидностью, скоростью ценовых потоков, редкий брокер предоставлял более 10 торговых инструментов, а спреды были в десятки раз шире, чем сейчас.
Современный этап рынка Форекс характерен большим количеством торговых инструментов, узкими спредами, лояльной политикой в отношении маржи и кредитного плеча.
По заявлению FORT FINANCIAL SERVICES, такие изменения происходят за счет технологий агрегации ликвидности по принципам прайм брокерейдж. Процесс выглядит следующим образом, специальное программное решение сканирует уровень цен по линии ASK у 10 поставщиков ликвидности (банки, ECN сети, биржи и тд), и одновременно, сканирует линию BID, у этих же поставщиков ликвидности. Из полученных данных определяется самое близкое значение линий ASK и BID, в конечном итоге зачастую бывает так, что можно найти в рынке цену BID выше цены ASK, в этом случае брокер потенциально может транслировать трейдеру спред 0, и всё равно будет зарабатывать.
В следствии наличия подобных технологических новшеств, Fort Financial Services сейчас предоставляет возможность торгов на счетах типа FLEX с очень узкими спредами, данные тип счета не является счетом типа PRO, не имеет жестких требований к большой сумме депозита, в следствии чего практически каждый желающий может работать по EURUSD со спредом 0.8, GBPUSD 0.9, USDJPY 1.0, и самое приятное по GOLD со спредом 4.6.
Также компания благодаря современным технологиям предоставляет счета типа PRO, с еще более узким спредом по технологии ECN, а также счета типа No Spread, где в терминале всегда ASK равен BID.
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