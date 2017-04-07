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Топливно-энергетический комплекс
Львовский бизнесмен Баляш сконцентрировал 63,8% Окси Банка
14:23 07.04.2017 |
Львовский бизнесмен Олег Баляш сконцентрировал 63,8451% акций Окси Банка (ранее - банк "Галс", Львов).
Об этом говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
Доля Баляша в банке увеличилась с 50,1725% до 63,8451%.
Баляш возглавляет городскую организацию партии "Наш край".
Кроме того, он является гендиректором производителя алкоголя НВП "Гетьман" и председателем наблюдательного совета Окси Банка.
Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 66-е место (576,5 млн гривен) среди 93 действующих банков.
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