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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Возобновление нефтехимического производства на "Карпатнефтехиме" может существенно повлиять на рынок сжиженного газа Украины

 Владимир Дольник, Иван Кудинов, "НефтеРынок"

В начале февраля стало известно, что «Лукойл», который управлял «Карпатнфтехиом» почти 16 лет, решил продать свой актив в Украине. Российская компания получила контроль над заводом в Калуше в начале 2000-х, когда на базе государственного ОАО «Ориана» при участии россиян было создано ЗАО «Лукор». В 2004 году «Лукор» совместно с Lukoil Chemical B. V. учредили ООО «Карпатнефтехим». Доля «Лукора» в нефтехимкомплексе составила 24%, Lukoil Chemical B. V. - 76%. В мае 2009 года в структуре «Лукойла» был создан бизнес-сектор «Нефтехимия», куда вошли калушские «Карпатнефтехим» и «Лукор».

Хронология стагнации

Расчетные мощности завода позволяют ежегодно выпускать около 300 тыс. т поливинилхлорида, 250 тыс. т этилена, до 200 тыс. т хлора и каустической соды, 100 тыс. т полиэтилена, а также другой продукции. До перебоев в работе предприятия в 2007 году оно производило 809,4 тыс. т товарной продукции, из них 171,5 тыс. т винилхлорида, 53,4 тыс. т каустической соды, 102 тыс. т полиэтилена, 103,6 тыс. т пропилена, 228,4 тыс. т этилена.

Для производства нефтехимии в качестве сырья на заводе использовалось дизтопливо, сжиженный газ (бутан), широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), прямогонный бензин (нафта), а также бензол. Поставки производились как напрямую, так и по давальческой схеме.

В середине 2000-х дорогое сырье и, как следствие, низкая рентабельность стали ключевыми причинами остановки предприятия. Фактически с 2007 года завод работал с перебоями, чередуя небольшие всплески активности с долгими простоями. Все это время лоббисты во власти и бизнесе старались протолкнуть отмену пошлин и акцизов на ввозимые нефтепродукты для дальнейшей переработки в Калуше.

Одной из последних попыток стал меморандум между «Лукойлом» и украинским правительством о возобновлении работ, подписанный в 2013 году. Сторонами рассматривалось даже увеличение импортных пошлин на полихлорвинил для защиты украинского производителя. Впрочем, последующие события 2014 года так и не позволили заработать «Лукору» на полную мощность.

Со временем о возобновлении работы крупнейшего нефтехимического предприятия Украины стали понемногу забывать и, возможно, были готовы похоронить его, как и большинство неработающих сегодня НПЗ. Однако в конце декабря 2016 года интерес к судьбе предприятия оживился. С принятием поправок в Налоговый кодекс парламент освободил от уплаты акцизного налога импорт сжиженного газа и некоторых видов дистиллятов (дизельного топлива), предназначенных для производства этилена. Для контроля за безакцизным ввозом поправкой предусматривалось введение налоговых векселей, фиксирующих назначение продукции. Нововведения сразу же привлекли внимание участников рынка и СМИ, поскольку прямо относились к «Карпатнефтехиму».

На одном из совещаний в конце 2016 года министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что после обнуления акциза у предприятия будет 12% рентабельности, однако проблема заключалась в собственнике, которым был «Лукойл». В российской нефтяной компании, которая с 2014 года сокращает свое присутствие на украинском рынке, не исключали продажу завода. Согласно годовому отчету «Лукойла» за 2014 год, компания признала убыток от обесценивания активов «Карпатнефтехима», обусловленного неблагоприятной экономической конъюнктурой на рынке Украины, в размере $411 млн. В июне 2016 года глава российской компании Вагит Алекперов заявил, что стоимость актива составляет от $100 млн до $350 млн.

Новый поворот

Развязка, для которой готовили почву еще в конце 2016 года, не заставила себя долго ждать. Решениями от 2 февраля 2017 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешения на концентрацию 50% акций компании Lukoil Chеmical B. V. (владеет 100% акций «Карпатнефтехима»), гражданину Украины Ильхаму Мамедову через кипрскую Xedrian Holding Ltd и 25% акций британской компании Techinservice Limited, которая входит в пул ООО «Производственная группа "Техинсервис"».

На рынке Ильхам Мамедов известен тем, что курировал поставки светлых нефтепродуктов с заводов «Лукойла» в Украину. Кроме того, в конце 2014 года он занимал должность главы украинского офиса российской компании. Отметим, что не все были заинтересованы в сделке, поскольку за несколько недель до ее оформления в отраслевых и непрофильных СМИ начала появляться информация явно заказного характера, где неоднозначно освещалась деятельность Мамедова на украинском рынке.

Вторым собственником предприятия через свой английский актив стала производственная группа «Техинсервис», широко известная на рынке инжиниринговых услуг и рынке биотоплива.

Отметим, что ключевую роль в процессе сделки, скорее всего, сыграл и профильный министр Игорь Насалик, для которого это одна из немногих «побед» в нефтянке на высокой должности. Будучи с 2006 по 2014 годы мэром Калуша, он знал ситуацию на «Лукоре» не понаслышке и активно лоббировал преференции для завода.

На низком старте

Пока сделка не закрыта, ее участники осторожничают и не спешат делиться подробностями. Так, в «Техинсервисе» отметили, что не будут разглашать цены вплоть до закрытия, хотя в СМИ уже звучит цифра $25 млн.

Кроме того, после сообщения о покупке «Карпатнефтехима» «Техинсервис» начали связывать с «Приватом» Игоря Коломойского, а также народными депутатами Андреем Иванчуком и Константином Жеваго. Однако в компании опровергают какие-либо связи с указанными лицами и добавляют, что те не имеют никакого отношения к покупке завода в Калуше.

Одной из аффилированных компаний с «Приватом» в СМИ называли ООО «Группа компаний "Тех­ин­сер­вис"» (ГК). Однако, как сообщил НефтеРынку учредитель ООО «Производственная группа "Техинсервис"» Игорь Щуцкий, стуркутры ГК «Техинсервис» не имеют отношения к покупателям завода.

«В 2018 году наша компания строила блоки дегидратации спирта для производства биоэтанола на украинских спиртовых заводах, согласно договору о совместной хозяйственной деятельности. Производство биоэтанола на наших установках было начато в 2010-2011 годах, когда акцизная ставка на бензин А-95 увеличилась до €150/т, а акциз на альтернативные виды топлива оставался нулевым. Однако до начала производства биоэтанола, кажется в 2009 году, я ушел из этой компании, поменялся акционер ГК "Техинсервис", и я с того момента не имел никакого отношения к ГК. Но, как лицензиар процесса, мы запустили и обслуживали установки на основе договорных отношений. Что касается группы "Приват", то, насколько мне известно, они покупали большое количество биоэтанола, как оксигената для компаундирования бензинов, так и для производства альтернативного бензина. Может, "Приват" и купил "биоэтанольную" ГК "Техинсервис", но об этом мне неизвестно», - рассказал Щуцкий.

Ориентировочной датой запуска «Карпат­нефте­хима» в «Техинсервисе» называют апрель-май 2017 года. Кроме того, в компании настроены провести модернизацию, которая будет состоять из трех этапов. Для новых собственников приоритетным является строительство блока экстракции бутадиена и производства МТБЭ. В «Техинсервисе» добавили, что в мае 2012 года был подписан меморандум с «Карпатнефтехимом» о строительстве этого блока, но потом завод остановился. Также на предприятии хотят провести модернизацию цеха сушки каустической соды и блока по производству полипропилена. «Проектное бюро "Техинсервиса" уже начало проработку технических решений по названным темам», - добавили новые акционеры.

В компании отмечают, что предприятие будет приносить прибыль, однако рентабельность завода зависит от его производительности и цен на рынке. «Украинский рынок занят иностранными производителями, предстоит плодотворная работа по возвращению прежде всего на украинский рынок продукции предприятия. Момент для этого благоприятный», - отмечает Игорь Щуцкий.

Напомним, о готовности запустить одну из своих нефтехимических установок на Лисичанском НПЗ заявляли в «Роснефти». Весной 2016 года компания планировала перезапустить производство полипропилена на простаивающем заводе. В марте проводилось несколько тендеров, связанных с производством полимера пропилена в Украине. Установка по производству полипропилена должна была работать независимо от других установок. В качестве сырья для производства полипропилена намеревались использовать пропан-бутан. Однако позже «Роснефть» отложила запуск на неопределенный срок.

Новый расклад

Возобновление нефтехимического производства может существенно повлиять на рынок сжиженного газа Украины. Если до недавнего времени он рос благодаря использованию LPG в качестве моторного топлива, то после запуска «Карпатнефтехима» расстановка сил поменяется. В «Техинсервисе» сообщают, что в месяц предприятие будет потреблять около 30-35 тыс. т бутановой фракции и 12 тыс. т нафты. Таким образом, при оптимистичном сценарии в Украину будет дополнительно импортироваться около 400 тыс. т СУГ ежегодно. Исходя из предыдущей практики, предприятие также может закупать ШФЛУ, которая и сейчас является безакцизным продуктом.

По данным консалтинговой компании UPECO, при существующих темпах роста в 2017 году украинский рынок сниженного газа достигнет отметки в 1,7 млн т, около 90% этих объемов будет использовано в качестве автогаза. Однако в случае поставок для нефтехимии потребление перешагнет отметку в 2 млн т, существенно приблизившись к рынку соседней Польши.

Учитывая прирост за счет импорта, а также связей акционеров, дополнительный приток LPG в Украину восполнит Россия. Единственный производитель бутана в Беларуси - ГПЗ в Речице - покрыть спрос «Карпатнефтехима» в полном объеме не сможет.

Также отпадают и украинские производители. Крупнейший производитель LPG - «Укргаздобыча» - не рассматривает поставки продукции в Калуш. Как сообщил НефтеРынку коммерческий директор компании Сергей Федоренко, номенклатура производимой предприятиями госкомпании продукции предусматривает выход в основном ПБА и СПБТ, которые тяжелее перерабатывать в нефтехимической отрасли. Однако в номенклатуре производства Шебе­лин­ско­го ГПЗ есть бензольная фракция. Именно ее УГД может предложить для переработки в Калуше. «В случае заключения контракта на поставку "Укргаздобыча" готова отказаться от экспорта бензола в пользу отечественного производителя. В связи с этим в 2017 году мы специально не проводили годовых экспортных контрактов, хотя покупатели нас об этом просили», - объяснил Федоренко.

Просчитав годовой импорт в объеме 400 тыс. т сжиженного газа, ввозимого без акциза, участники рынка стали нервно вспоминать времена Курченко. Однако в «Техинсервисе» успокоили, отметив, что главным препятствием для «схем» является экономическая составляющая производства. «Ориентировочно контрабанда сырья и его дальнейшая реализация в рынок может дать дополнительную прибыль около $100/т. Пиролиз СУГ даст 30%-ный выход этилена, стоимость которого на европейском рынке составляет более $800/т, кроме того, мы можем получать бензол - $850/т, пропилен - $850/т, водород, метан и другие компоненты. В дальнейшем из этилена производится полиэтилен, который на европейских рынках котируется по $1 250/т, и поливинилхлорид суспензионный - по $880/т. Так что пиролиз выгодней, это точно», - заключил Игорь Щуцкий.

Таким образом, в случае позитивного сценария и выхода завода на режим Украина может получить не только возрожденное нефтехимическое предприятие, продукция которого будет соревноваться с импортной нефтехимией, но и дополнительный денежный приток, если продукты «Карпатнефтехима» будут экспортироваться.
Дополнительным препятствием является акциз, который компания платит при производстве и отгрузке СУГ, а при покупке его на аукционе клиент компенсирует акциз госкомпании.

 

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09.02 Пол­зу­чее на­ступ­ле­ние. Ко­гда ВСУ за­хва­тят трас­су "Бахмутка"

09.02 Как по­явил­ся "мо­биль­ный оператор" в Лу­ган­ске

08.02 Как Та­ру­та ре­шил стать кру­че Пин­чу­ка

08.02 Бер­лин анон­си­ро­вал пе­ре­го­во­ры по Укра­ине в "нор­манд­ском формате"

08.02 Не­же­ле­зо­бе­тон­ный "Оппоблок". Кто ре­шил по­дер­гать Ах­ме­то­ва за про­во­да "Укртелекома"

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10:03 Ки­тай от­кро­ет в стране 800 тыс. "электрозаправок" до 2018 го­да

10.02 Ма­не­ке­ны для краш-те­стов ста­нут стар­ше и тол­ще

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

10.02 Ан­ти­ви­ру­сы и меж­се­те­вые экра­ны вли­я­ют на без­опас­ность HTTPS

10.02 Пер­вый элек­тро­кар Volvo по­явит­ся через два го­да

10.02 Се­рий­ный вы­пуск смарт­фо­нов Samsung со сги­ба­ю­щи­ми­ся дис­пле­я­ми нач­нет­ся в этом го­ду

10.02 Из ма­га­зи­на Google Play Store вско­ре ис­чезнет огром­ное ко­ли­че­ство при­ло­же­ний

09.02 Пред­став­лен ло­го­тип и утвер­жде­но на­зва­ние 5G

09.02 Смарт­фон LG G6 не по­лу­чит под­держ­ку пла­тёж­ной си­сте­мы LG Pay, так как её за­пуск от­ло­жен на не­опре­де­лён­ный срок

09.02 Ди­зай­ном BMW зай­мет­ся Ка­бан

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

08.02 SpaceX бу­дет за­пус­кать ра­ке­ты каж­дые две-три не­де­ли

08.02 Ис­сле­до­ва­те­ли из груп­пы Google Brain на­учи­ли ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект уве­ли­чи­вать раз­ре­ше­ние изоб­ра­же­ний с вос­ста­нов­ле­ни­ем де­та­лей

08.02 Про­из­во­ди­тель "умных" теле­ви­зо­ров оштра­фо­ван на $2,2 млн за шпи­о­наж

08.02 Ford Expedition стал на 136 ки­ло­грам­мов лег­че

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10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

24.01 Не­на­ви­ди­те свой офис? Пу­сти­те в не­го при­ро­ду

23.01 Имей­те в ви­ду: да­же раз­бо­га­тев, вы вряд ли от­ка­же­тесь от ра­бо­ты

20.01 Бу­дем ли мы жить до 100 лет - и ра­бо­тать всю жизнь?

19.01 Как ра­бо­та в от­кры­том офи­се вре­дит на­шей ум­ствен­ной де­я­тель­но­сти

12.01 Двух­лет­ний экс­пе­ри­мент по вве­де­нию ше­сти­ча­со­во­го ра­бо­че­го дня в Шве­ции по­до­шел к кон­цу. Ре­зуль­тат ока­зал­ся со­мни­тель­ным

06.01 Как циф­ро­вые тех­но­ло­гии из­ме­ни­ли ста­рые офис­ные тра­ди­ции

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

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