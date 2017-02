Как со­об­щил из­да­нию парт­нер од­ной юри­ди­че­ской фир­мы Ник Марш, ист­цом яв­ля­ет­ся кипр­ская Raga Establishment Ltd, от­вет­чи­ком - SCM Financial Overseas Ltd (ком­па­ния груп­пы СКМ, вы­сту­пив­шая в 2013 го­ду по­ку­па­те­лем "Укртелекома"), SCM Holdings Ltd и их ауди­тор PricewaterhouseCoopers Ltd.