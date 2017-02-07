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Топливно-энергетический комплекс
Акционеры ОПЗ согласовали возможность передачи предприятия в аренду
14:31 07.02.2017 |
Акционеры ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) дали предварительное согласие на передачу в аренду целостного имущественного комплекса предприятия.
Соответствующее решение принято на внеочередном собрании акционеров общества 6 февраля, сообщила пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) Украины.
Согласно сообщению, кроме того, акционеры приняли решение о возмождной передаче в аренду в государственную коммунальную собственность имущества, не задействованного в производственном процессе.
Акционеры также согласовали реструктуризацию долга предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный газ, начиная с 1 апреля 2017 года, равными частями сроком на два года без начисления процентов, согласно распоряжению Кабмина №1018-р от 28 декабря 2016 года.
Как сообщалось, после двух неудачных попыток приватизации ОПЗ сообщил о решении временно остановить производство в связи с высокими ценами на природный газ и накопленными долгами за его поставки.
Предприятие заявило о поиске компаний, заинтересованных в аренде целостного имущественного комплекса завода на длительный период. О заинтересованности в аренде ОПЗ уже заявила группа DCH Александра Ярославского.
После ухудшения конъюнктуры внешних рынков предприятие стало работать убыточно. За девять месяцев 2016 года его убыток составил 560,52 млн грн против 205,3 млн грн чистой прибыли за девять месяцев прошлого года, в том числе за третий квартал чистый убыток был равен 316,58 млн грн против 53,35 млн грн чистой прибыли в третьем квартале прошлого года. Чистый доход ОПЗ за 9 месяцев этого года сократился в 2,1 раза - до 4,024 млрд грн.
Находящийся в госсобственности ОПЗ выпускает химическую продукцию, занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.
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|Акционеры ОПЗ согласовали возможность передачи предприятия в аренду
Согласно сообщению ФГИ, акционеры также согласовали реструктуризацию долга предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный газ, начиная с 1 апреля 2017 года, равными частями сроком на два года без начисления процентов, согласно распоряжению Кабмина №1018-р от 28 декабря 2016 года.
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