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АНАЛІТИКА

«Укрзалізниця» не отримала нову відстрочку за боргами

 

Власники облігацій "Укрзалізниці" 2026 та 2028 років відмовилися погодити запропоновані компанією зміни умов боргових зобов'язань.

Про це йдеться в повідомленні Rail Capital Markets на біржі Euronext.

Емітент облігацій звертався до інвесторів із проханням затвердити зміни, які передбачали відстрочку виплат і коригування умов, зазначених у Меморандумі про запит згоди від 16 грудня 2024 року.

Однак на обох засіданнях, проведених у грудні, необхідна кількість голосів для ухвалення рішень не була досягнута.

Таким чином, запропоновані зміни не будуть впроваджені, і жодна компенсаційна виплата за згоду не підлягає сплаті.

"Укрзалізниця" повідомила, що рішення щодо січневих виплат відсотків за кредитами буде ухвалено залежно від низки факторів, зокрема можливості підвищення тарифів на перевезення та змін у вантажопотоках. Також компанія враховує ризики, пов'язані з триваючою війною.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" вирішила капіталізувати близько $160 мільйонів накопичених відсотків за єврооблігаціями та попросила їхніх власників відкласти виплату ще на рік.
За матеріалами: Економічна правда
 

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