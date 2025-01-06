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НБУ у 2025 р. виконає інспекційну перевірку 10 страхових компаній

 

Національний банк України в першому кварталі 2025 року виконає інспекційну перевірку СК "ІНГО" і СК "ЕКСПО Страхування" (обидві - Київ), повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з затвердженим планом інспекційних перевірок банків, небанківських фінустанов і постачальників платіжних послуг на 2025 рік, у другому кварталі це стосуватиметься СК "ББС Іншуранс" і СК "Професійне страхування".

У третьому кварталі буде здійснено інспекційні перевірки ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія", СК "Респект", у четвертому - СК "Надійна", СК "КД Життя", ПрАТ "Європейський страховий альянс", СК "Велес".

Як повідомлялося, станом на кінець листопада 2024 року на ринку працювали 58 ризикових страховиків, 11 спеціалізуються на страхуванні життя, один - зі спеціальним статусом ("Експортно-кредитне агентство", ЕКА).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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