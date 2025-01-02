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Кабмін продовжив до кінця 2025 року корпоратизацію «ГарПока»
09:45 02.01.2025 |
Кабінет міністрів продовжив перетворення держпідприємства "Гарантований покупець" в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі, до кінця 2025 року, передає Енергореформа.
Відповідне рішення закріплене розпорядженням №1328-р від 27 грудня 2024 року, опублікованому на Урядовому порталі, яким внесені зміни в попередні розпорядження Кабміну про створення АТ.
Зокрема, зведений акт інвентаризації має бути підготовлений на підставі даних інвентаризації, проведеної підприємством станом на 31 грудня 2024 року замість 31 березня 2024 року.
Відповідно, проведення повної інвентаризації майна ДП має відбутися в січні 2025 року замість квітня-травня 204 року, а проведення незалежної оцінки необоротних активів - у січні-лютому 2025 року замість серпня-вересня 2024 року.
Подання на затвердження уряду проєктів статуту товариства, положення про принципи формування наглядової ради, положення про наглядову раду товариства, положення про виконавчий орган товариства, а також передавального акта майна, рішення про емісію акцій товариства та покладення виконання обов'язків голови виконавчого органу товариства на керівника підприємства має відбутися у червні 2025 року замість грудня 2024 року.
Держреєстрація випуску акцій товариства передбачена в серпні 2025 року (раніше лютий 2025 року), а формування персонального складу виконавчого органу товариства - в жовтні-грудні 2025 року (раніше квітень-липень 2025 року).
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