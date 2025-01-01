Фінансові новини
- |
- 01.01.25
- |
- 10:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАБУ відкрило справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів порту "Боріваж"
09:46 01.01.2025 |
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальну справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів ТОВ "Боріваж".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, що є в розпорядженні реєстру.
НАБУ здійснює розслідування щодо можливих порушень службовими особами "ПриватБанку", які могли неналежно виконати свої обов'язки під час проведення аукціону.
За інформацією, викладеною у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дії посадовців могли бути спрямовані на зменшення активів, що були предметом застави, власником якої виступає держава.
Як відомо, 23 грудня 2024 року на електронному майданчику СЕТАМ "ПриватБанк" провів аукціон з продажу кредитів ТОВ "Боріваж".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
|Вперше в історії морський дрон Magura V5 знищив повітряну ціль - російський гелікоптер Мі-8 в Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАБУ відкрило справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів порту "Боріваж"
|НБУ у 2025 р. перевірить 6 банків щодо інфобезпеки та кіберзахисту
|Уряд продовжив на пів року повноваження п'яти членів наглядової ради «Укрзалізниці»
|ЄБРР оголосив закупівлю газових електростанцій для «Укрнафти» через тендери
|Forbes Україна: Roshen зупинив виробництво на фабриці в Угорщині
|Уряд відновив конкурс до наглядової ради Укрзалізниці
|«Київстар» уклав угоду зі Starlink про впровадження в Україні технології Direct to Cell
Бізнес
|Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
|Google Gemini тепер може відповідати на питання про вміст PDF-файлів
|LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз