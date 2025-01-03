Фінансові новини
- |
- 03.01.25
- |
- 20:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Щит для екіпажу». Метінвест розпочав виробництво захисних панцирів для ЗРК Patriot – фото
15:54 03.01.2025 |
Гірничо-металургійна група Метінвест Ріната Ахметова налагодила виробництво захисних панцирів для операторів зенітних ракетних комплексів Patriot. Інженери Метінвесту вже змонтували першу броню на робочий модуль управління системою протиповітряної оборони, повідомила пресслужба компанії.
"За півтора місяця ми з нуля створили проєкт і за кресленнями виготовили з української бронесталі Метінвесту щит для екіпажу ЗРК Patriot, який гарантує захист від уламкових уражень як оборонцям, так і комплексу керування системою ППО", - прокоментував операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.
Захист екіпажу від уламкових уражень виготовлено зі сталі марки 30ХН2МА, що відзначається підвищеними властивостями зносостійкості, міцності, в'язкості та опору до механічних навантажень.
Панцир складається з майже 200 елементів - пластин броньованої сталі завтовшки до 8 мм, які захищають центр управління комплексом ППО. Загальна вага панцира перевищує 2,6 тонни. Проте це, стверджують у Метінвесті, не впливає на функціональність чи мобільність комплексу.
Метінвест продовжує розширювати лінійку захисних виробів для української армії, яка підвищує рівень безпеки та захищає життя оборонців і військову техніку.
Компанія освоїла виробництво сталевих екранів для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams і БМП Bradley, а також готується інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2. Бійці отримали понад 300 екранів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін обмежив виплату спецпенсій понад 23,6 тис. грн на період воєнного стану у 2025 р.
|Підготовку пілотів на F-16 було скорочено: Міноборони розповіло, як цього вдалось досягти
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Щит для екіпажу». Метінвест розпочав виробництво захисних панцирів для ЗРК Patriot – фото
|«Укрзалізниця» не отримала нову відстрочку за боргами
|Кабмін продовжив до кінця 2025 року корпоратизацію «ГарПока»
|Болгарія видала Україні підозрювану у справі про розкрадання в «Укрзалізниці» під керівництвом Камишіна
|НАБУ відкрило справу за фактом продажу "ПриватБанком" кредитів порту "Боріваж"
|НБУ у 2025 р. перевірить 6 банків щодо інфобезпеки та кіберзахисту
Бізнес
|Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
|У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)
|В ЄС офіційно запровадили USB-C як стандарт зарядки для гаджетів
|Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань