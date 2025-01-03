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АНАЛІТИКА

«Щит для екіпажу». Метінвест розпочав виробництво захисних панцирів для ЗРК Patriot – фото

 

Гірничо-металургійна група Метінвест Ріната Ахметова налагодила виробництво захисних панцирів для операторів зенітних ракетних комплексів Patriot. Інженери Метінвесту вже змонтували першу броню на робочий модуль управління системою протиповітряної оборони, повідомила пресслужба компанії.

"За півтора місяця ми з нуля створили проєкт і за кресленнями виготовили з української бронесталі Метінвесту щит для екіпажу ЗРК Patriot, який гарантує захист від уламкових уражень як оборонцям, так і комплексу керування системою ППО", - прокоментував операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

 

Захист екіпажу від уламкових уражень виготовлено зі сталі марки 30ХН2МА, що відзначається підвищеними властивостями зносостійкості, міцності, в'язкості та опору до механічних навантажень.

Панцир складається з майже 200 елементів - пластин броньованої сталі завтовшки до 8 мм, які захищають центр управління комплексом ППО. Загальна вага панцира перевищує 2,6 тонни. Проте це, стверджують у Метінвесті, не впливає на функціональність чи мобільність комплексу.

 

Метінвест продовжує розширювати лінійку захисних виробів для української армії, яка підвищує рівень безпеки та захищає життя оборонців і військову техніку.

Компанія освоїла виробництво сталевих екранів для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams і БМП Bradley, а також готується інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2. Бійці отримали понад 300 екранів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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