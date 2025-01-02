Болгарія видала Україні підозрювану у справі про розкрадання в «Укрзалізниці» під керівництвом Камишіна

Болгарія екстрадувала в Україну учасницю організованої групи, яку підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці" під час закупівлі силових трансформаторів у 2022-2024 роках.

Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно перемогло у тендері на постачання АТ "Укрзалізниця" трансформаторів за штучно завищеними цінами, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Наразі суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави у розмірі 9,9 млн грн.

НАБУ зазначає, що з моменту викриття оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку. Восени 2024 року її затримали в Болгарії та передали Україні.

Як повідомлялося, у квітні НАБУ повідомило про підозру у цій справі колишньому позаштатному раднику Офісу президента, на той час працівнику СБУ Артему Шилу та ще 9 особам. Їх підозрюють у заволодінні 94,8 млн грн АТ "Укрзалізниця" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

За даними слідства, Артем Шило очолював організовану злочинну групу, створену у 2021 році з метою контролю за діяльністю та грошовими потоками "Укрзалізниці".

У червні-грудні 2022 року організатор злочинної групи через підконтрольних службових осіб "Укрзалізниці" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником трансформаторів за завищеною вартістю.

Зокрема, завдяки діям Шила у тендері "Укрзалізниці" перемогла зареєстрована в Болгарії підконтрольна організаторам схеми фірма-прокладка, яка купила трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродала їх в Україну вдвічі дорожче. Внаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 років "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, цими коштами заволоділи організатори схеми, повідомляли в НАБУ.

За клопотанням детективів та прокурорів суд наклав у цій справі арешт на 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці, а також на нерухоме та рухоме майно підозрюваних.

Зазначимо, що Артему Шилу також повідомили про підозру у ще одній справі - про заволодіння 117 млн грн при закупівлі кабелів для "Укрзалізниці", яку НАБУ і САП відкрили у березні 2024 року. Щодо цієї справи у САП повідомляли, що з 2021 року закупівлі "Укрзалізниці" контролював тіньовий "бекофіс", який викрили правоохоронці.

Зауважимо, що з квітня 2021 року по кінець лютого 2023 року "Укрзалізницю" очолював Олександр Камишін, на цій посаді його змінив Євген Лященко, який керував компанією до жовтня 2024 року.