Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прогноз S&P Global Mobility на 2025 рік: світові продажі електромобілів зростуть на 30%

22:56 02.01.2025 |

Транспорт

 

Аналітики SP Global Mobility очікують, що продажі повністю електричних транспортних засобів зростуть на 29,9% у глобальному масштабі у 2025 році. Якщо прогноз збудеться, по всьому світу буде продано 15,1 млн електромобілів, що вище за очікувані 11,6 млн електромобілів у 2024 році. Разом з цим ринкова частка батарейних моделей збільшиться з 13,2% до 16,7%.

Регіональні прогнози SP Global Mobility:

* США: частка електромобілів у 2025 році становитиме 11,2%. Це на 36% більше, ніж у 2024 році.
* Китай: частка електромобілів у 2025 році становитиме 29,7%. Це на 19,7% більше, ніж у 2024 році.
* Центральна/Західна Європа: частка електромобілів у 2025 році становитиме 20,4%. Це на 43,4% більше, ніж у 2024 році.

SP Global Mobility також перерахувала деякі проблеми, з якими зіткнеться світовий сектор електромобілів у 2025 році. До них відносяться невизначеність щодо темпів електрифікації, особливо щодо зарядної інфраструктури, електромереж, ланцюжків поставок акумуляторів, глобальних тенденцій поставок, тарифних торгових бар'єрів, темпів технічного прогресу і необхідного рівня підтримки з боку політиків для сприяння переходу від викопного палива до електричних альтернатив.

Політичні стратегії світових лідерів, зокрема обраного президента США Дональда Трампа, також можуть вплинути на сектор електромобілів.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0385
  0,0660
 0,16
EUR
 1
 43,3753
  0,2299
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7320  0,12 0,30 42,4488  0,06 0,15
EUR 43,4840  0,00 0,00 44,3096  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,05 0,12 42,0400  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес