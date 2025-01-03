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Прогноз S&P Global Mobility на 2025 рік: світові продажі електромобілів зростуть на 30%
22:56 02.01.2025 |
Аналітики SP Global Mobility очікують, що продажі повністю електричних транспортних засобів зростуть на 29,9% у глобальному масштабі у 2025 році. Якщо прогноз збудеться, по всьому світу буде продано 15,1 млн електромобілів, що вище за очікувані 11,6 млн електромобілів у 2024 році. Разом з цим ринкова частка батарейних моделей збільшиться з 13,2% до 16,7%.
Регіональні прогнози SP Global Mobility:
* США: частка електромобілів у 2025 році становитиме 11,2%. Це на 36% більше, ніж у 2024 році.
* Китай: частка електромобілів у 2025 році становитиме 29,7%. Це на 19,7% більше, ніж у 2024 році.
* Центральна/Західна Європа: частка електромобілів у 2025 році становитиме 20,4%. Це на 43,4% більше, ніж у 2024 році.
SP Global Mobility також перерахувала деякі проблеми, з якими зіткнеться світовий сектор електромобілів у 2025 році. До них відносяться невизначеність щодо темпів електрифікації, особливо щодо зарядної інфраструктури, електромереж, ланцюжків поставок акумуляторів, глобальних тенденцій поставок, тарифних торгових бар'єрів, темпів технічного прогресу і необхідного рівня підтримки з боку політиків для сприяння переходу від викопного палива до електричних альтернатив.
Політичні стратегії світових лідерів, зокрема обраного президента США Дональда Трампа, також можуть вплинути на сектор електромобілів.
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