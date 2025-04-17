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АНАЛІТИКА

NVIDIA представила мобільну RTX 5060: 3328 ядер CUDA, настільна продуктивність, реліз у травні

12:46 17.04.2025 |

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Після анонсу настільної лінійки відеокарт GeForce RTX 5060 компанія NVIDIA також представила мобільну версію RTX 5060. Наразі вона є наймолодшою моделлю серед мобільних GPU серії RTX 50, хоча в майбутньому очікується ще й поява RTX 5050.

Відеокарта RTX 5060 Laptop оснащена графічним процесором GB206. На відміну від настільної версії з 3840 ядрами CUDA, мобільна версія має 3328 ядер - на 15% менше. Проте NVIDIA запевняє, що її продуктивність буде порівнянною з настільним аналогом.

NVIDIA представила мобільну RTX 5060: 3328 ядер CUDA, настільна продуктивність, реліз у травні

 

Офіційний діапазон TGP для ноутбучної RTX 5060 складає від 45 до 100 Вт. Хоча деякі виробники ноутбуків підтвердили підтримку технології Dynamic Boost до 25 Вт, що піднімає максимальний показник TGP до 125 Вт.

NVIDIA представила мобільну RTX 5060: 3328 ядер CUDA, настільна продуктивність, реліз у травні

 

Усі великі бренди з випуску ноутбуків вже працюють над новими моделями з відеокартою RTX 5060. Згідно з даними компанії, ціни на ноутбуки з RTX 5060 стартуватимуть від $1099, що на $100 дорожче за попереднє покоління на базі RTX 4060. Продажі розпочнуться в травні - синхронно з релізом десктопної версії.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: NVIDIA
 

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