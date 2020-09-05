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НБУ в шесть раз сократил покупку валюты на межбанке
22:49 04.09.2020 |
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На этой неделе - с 31 августа по 4 сентября - Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн. Это в шесть раз меньше, чем неделей раньше, когда Нацбанк купил $68 млн, сообщили в НБУ.
На этой неделе Нацбанк не продавал валюту, а все интервенции по покупке валюты проходили по единому курсу.
Всего с января 2020 года Национальный банк Украины пополнил резервы на $4,5 млрд.
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