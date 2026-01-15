Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,34 грн/$1
13:37 15.01.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 15 січня 2026 року.
|Показник
|14.01.2026
|15.01.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.1006
|43.3433
|0.56
Дані: НБУ.
|
|
