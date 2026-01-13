Кабмін офіційно обрав інвестора для родовища літію в Кіровоградській області

Кабінет міністрів обрав інвестора для розробки корисних копалин - літієвого родовища ділянки "Добра" в Кіровоградській області. Переможцем конкурсу стала Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є компанії Techmet та The Rock Holdings. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Уперше в Україні обрано переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП)", - написала Свириденко у Telegram увечері понеділка, 12 січня.

Раніше про те, що у конкурсі переміг консорціум на чолі з ірландською компанією TechMet, писала New York Times.

Родовище, за словами Свириденко, дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у $179 млн, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, $167 млн - на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.

"Ділянка "Добра" є лише першою з амбітного плану інтеграції України у ланцюги постачання наших стратегічних партнерів. Отже, робота в цьому напрямку триває", - заявила Свириденко.

Механізм УРП дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в межах укладеного з державою партнерства. Водночас родовище залишається у власності народу України, уточнила вона.