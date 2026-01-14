Фінансові новини
Українські банки залишаються фінансово стійкими — оцінка НБУ
08:57 14.01.2026 |
Українські банки станом на початок 2026 року мають достатній запас капіталу та виконують встановлені нормативи його достатності.
Про це інформує Національний банк України.
"Як свідчать дані щодо значень пруденційних нормативів по системі банків на 1 січня 2026 року, регулятивний капітал становить 290,8 млрд грн, що на 22 млрд грн або на 8% вище показника на 1 січня 2025 року", - говориться у повідомленні.
Водночас з огляду на прискорене нарощення банками кредитів показники достатності капіталу за рік дещо знизилися, хоча банки й продовжують виконувати нормативи достатності капіталу із значним запасом, зауважує регулятор.
Зокрема, норматив достатності регулятивного капіталу, що має бути не менше 10%, становить 15,83%, норматив достатності капіталу 1 рівня (не менше 7,5%) - 15,54%, норматив достатності основного капіталу 1 рівня (не менше 5,625%) - 15,54%.
"Оцінка стійкості 2025 року, що вперше з початку повномасштабного вторгнення здійснювалася за стандартною процедурою, підтвердила наявність у банків загалом достатнього запасу капіталу для покриття ризиків та подальшого збільшення кредитного портфеля навіть у разі реалізації гіпотетичних кризових сценаріїв", - інформує НБУ.
Окремі установи, для яких встановлено підвищені необхідні рівні достатності капіталу, виконують узгоджені з НБУ програми реструктуризації, додає регулятор.
"Стабільна рентабельність сектору - запорука подальшої підтримки капіталізації та нарощення банками операцій. Підвищення податку на прибуток банків у 2026 році до 50% дещо стримуватиме потенціал зростання активних операцій банків", - додає НБУ.
