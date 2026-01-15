Курс долара США підвищується до євро і фунта, стабільний до єни

Долар США стабільний у парі з японською єною, зміцнюється проти євро і фунта стерлінгів у четвер удень.

Розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,04%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,06%.

Учасники ринку оцінюють європейські та американські статистичні дані.

Регіональний огляд Beige Book, опублікований Федеральною резервною системою напередодні, показав, що економічна активність у США в період з середини листопада до початку січня переважно підвищувалася, а зайнятість залишалася стабільною.

Роздрібний продаж у США в листопаді зріс на 0,6% щодо попереднього місяця, за даними міністерства торгівлі. Аналітики, опитані Trading Economics, в середньому прогнозували зростання на 0,4%.

Продаж на вторинному ринку житла в Штатах в грудні збільшився на 5,1% відносно попереднього місяця - до 4,35 млн будинків в перерахунку на річні темпи, що є максимумом з березня 2023 року, повідомила в середу Національна асоціація ріелторів (NAR).

Як стало відомо в четвер, споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, в грудні збільшилися на 0,7% в річному вираженні. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 0,8% в листопаді і опустилася до мінімуму з травня минулого року.

В Іспанії груднева інфляція сповільнилася до 3% з листопадових 3,2%.

Економіка Німеччини зросла в 2025 році після двох років рецесії. Річне зростання ВВП з поправкою на інфляцію становило 0,2%, за попередніми розрахунками Федерального статистичного агентства (Destatis).

Курс євро до 13:56 к.ч. у четвер опустився на 0,11% від рівня закриття попередньої сесії, до $1,1631.

Вартість фунта до долара знизилася на 0,19% і становить $1,3420.

Курс американської валюти до єни підвищується на 0,06%, до 158,56 єни.

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що регулятор, як і раніше, планує підвищувати процентні ставки, якщо ситуація в економіці та з інфляцією змінюватиметься відповідно до його прогнозів. Аналітики очікують, як мінімум, одного підвищення ключової ставки в Японії в 2026 році.

