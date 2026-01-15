Фінансові новини
Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
16:28 15.01.2026
Польща передасть Україні до дев'яти своїх винищувачів МіГ-29 - технічні переговори про це все ще тривають.
Про це повідомив TVP World заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, пише "Європейська правда".
Залевський сказав, що рішення уряду про передачу літаків вже ухвалене.
"Ми чекаємо на відповідь Міністерства оборони України. Переговори тривають... це суто технічні переговори", - зазначив він.
На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залевський відповів, що Київ згоден.
"Я вважаю... що українці ухвалили рішення прийняти цю пропозицію. Звичайно, як завжди, є деякі технічні аспекти, які потрібно уточнити", - додав він.
Залевський сказав, що перша партія складатиметься з "менше ніж десяти" літаків.
У грудні інший заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що "шість-вісім" літаків радянського виробництва добігають кінця свого експлуатаційного терміну в польських збройних силах і можуть бути передані Україні в рамках можливої угоди про обмін військовими технологіями.
Варшава заявляла, що готова до передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.
Генштаб Польщі повідомляв, що потенційна передача Україні цих винищувачів пов'язана з тим, що вони досягли кінця терміну експлуатації і не мають перспектив подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.
