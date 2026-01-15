Фінансові новини
Світовий банк очікує повільніше відновлення української економіки
08:58 15.01.2026
Світовий банк прогнозує, що зростання економіки України цього року стабілізується на рівні 2%, згідно з базовим сценарієм, який передбачає, що вторгнення Росії триватиме до кінця року.
Як ідеться в звіті Світового банку, враховуються також реформи, пов'язані зі вступом України до Європейського Союзу, новою програмою Міжнародного валютного фонду та збереженням високих військових витрат.
"Якщо припустити, що до 2027 року буде введено режим припинення вогню, очікується, що зростання зросте до 4% у 2027 році, що на 0,5 процентного пункту нижче червневого прогнозу, що відображає продовження високого розподілу ресурсів, пов'язаних з обороною, на тлі постійної невизначеності", - зазначили в Світовому банку.
Там наголосили, що інвестиції у відбудову прогнозуються як основний рушій зростання.
Водночас Світовий банк підвищив свій прогноз глобального зростання цього року, заявивши, що світова економіка виявилася напрочуд стійкою до потрясінь перед обличчям "історичної" ескалації торговельної напруженості.
Як пише Bloomberg, за прогнозами, реальний світовий ВВП зросте на 2,6% у 2026 році порівняно з червневим прогнозом у 2,4%. Глобальна інфляція у 2026 році може знизитися до 2,6%, що на 0,3 процентного пункту нижче, ніж очікувалося раніше.
