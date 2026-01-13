Авторизация

Ринок золота заспокоївся після оновлення рекордів

12:36 13.01.2026 |

Фінанси

Ціни на золото у вівторок трохи знизилися, оскільки інвестори фіксували прибутки після того, як дорогоцінний метал досяг рекордного рівня 4600 доларів за унцію на минулій сесії на тлі загострення геополітичної та економічної невизначеності.

Про це повідомляє Reuters.

Спотове золото торгувалося на 0,3% нижче, на рівні 4593,81 долара за унцію станом на 06:46 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому знизилися на 0,6% до 4587,10 долара.

Ціна на золото піднялася більш ніж на 2% і досягла рекордного рівня 4629,94 долара за унцію на попередній сесії після того, як адміністрація Трампа розпочала кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Ще більше підсилюючи геополітичні побоювання, президент США Трамп заявив у понеділок, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, буде обкладена 25% митом на торгівлю з США.

Неспокій в Ірані відбувається на тлі того, як Трамп демонструє силу США на міжнародній арені, захопивши президента Венесуели Ніколаса Мадуро і обговорюючи придбання Гренландії шляхом купівлі або силою.

Активи, що не приносять доходу, зазвичай добре показують себе в умовах низьких процентних ставок і коли геополітичні або економічні ризики різко зростають.

Citi підвищив свої тримісячні цільові ціни до 5000 доларів за унцію золота і 100 доларів за унцію срібла, посилаючись на сильну інвестиційну динаміку і безліч факторів, що сприяють зростанню цін, які, ймовірно, залишаться незмінними протягом першого кварталу.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: золото
 

