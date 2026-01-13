Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,25 грн/$1
13:07 13.01.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 13 січня 2026 року.
|Показник
|12.01.2026
|13.01.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.2121
|43.2484
|0.08
Дані: НБУ.
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,25 грн/$1
|Ринок золота заспокоївся після оновлення рекордів
|Рекордне зростання цін: золото і срібло піднялися до історичних максимумів
|Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зросли на 12,5%, долар подорожчав на 1,8%
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,21 грн/$1
|Нацбанк переглянув положення про систему BankID
Бізнес
|ШІ застосовують 93% українських компаній — результати дослідження
|На автозаводах Hyundai з’являться людиноподібні роботи
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.