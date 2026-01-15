Авторизация

Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters

09:15 15.01.2026 |

Економіка

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вранці прибула до Києва з неоголошеним івізитом для проведення переговорів з керівництвом України.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters із посиланням на два свої джерела.

Крісталіна Георгієва прибула до Києва рано вранці у четвер для переговорів на високому рівні, в той час, коли Україна готується зустріти четверту річницю повномасштабного вторгнення військ РФ 24 лютого.

За словами одного зі співрозмовників видання, під час перебування в Україні Георгієва має зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Юлією Свириденко, головою Національного банку Андрієм Пишним, а також представниками українського бізнесу.

Деталі візиту не розголошувалися з міркувань безпеки. Востаннє очільниця МВФ відвідувала Україну в лютому 2023 року.


У Reuters нагадали, що Георгієва має родинні зв'язки з Україною: її брат одружений з українкою та перебував у Харкові на початку повномасштабного вторгнення РФ.

У листопаді Україна та МВФ досягли попередньої угоди щодо чотирирічної програми кредитування на суму 8,2 мільярда доларів, яка залежить від кількох кроків, включаючи прийняття бюджету та підтримку гарантій фінансування донорів. Представники МВФ заявляють, що Україна досягла прогресу та очікують розгляду питання радою директорів протягом кількох тижнів.

Георгієва оцінить прогрес України за кількома напрямками, включаючи прийняття бюджету на 2026 рік, вжиття заходів щодо збільшення внутрішніх прибутків шляхом розширення податкової бази та забезпечення масштабного зовнішнього донорського фінансування на умовах, подібних до грантів.
 

