Українська економіка зросла на 2–2,3% у 2025 році — оцінка Мінекономіки

16:22 13.01.2026

Економіка

Соболев назвав головні виклики для економіки та основні драйвери економічного зростання

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оцінило зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) на рівні 2-2,3% і очікує у 2026-му зростання ще на 2%, навіть якщо війна триватиме весь рік, сказав в інтерв'ю LIGA.net міністр Олексій Соболев.

За його словами, у другій половині 2025-го економіка суттєво пожвавилася, попри численні удари росіян по енергетиці та бізнесу, й демонструє стійкість навіть за умов масштабних руйнувань та постійних ризиків.

"[Тому] навіть за сценарію, коли війна триватиме весь 2026 рік, ми закладаємо економічне зростання на рівні близько 2%", - сказав він.

Водночас міністр визнав, що дефіцит електроенергії та посилення російських атак на бізнес буде головним викликом у 2026-му.

Кабінет міністрів сподівається пом'якшити збитки підприємств за допомогою грантів на відновлення. Наступним кроком готується ширша програма підтримки бізнесу.

Основними драйверами економічного зростання в Україні у 2026 році, за очікуванням міністерства, будуть будівництво, внутрішня торгівля, переробна промисловість, оборонний сектор.

"Крім того, після двох років слабких врожаїв є очікування, що наступний рік буде кращим для агросектора", - сказав Соболев.
