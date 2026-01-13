Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабільний до євро і фунта перед публікацією даних щодо інфляції в США, єна дешевшає

15:11 13.01.2026 |

Фінанси

Долар стабільний до євро і фунта стерлінгів у вівторок перед публікацією грудневих даних про динаміку споживчих цін у США.

Єна подешевшала до мінімуму з липня 2024 року в парі з американською валютою на повідомленнях, що прем'єр-міністр країни Санае Такаїті може оголосити дострокові вибори. За даними Kyodo News, Такаїті обговорювала таку можливість з одним із високопоставлених членів Ліберально-демократичної партії, яку вона очолює.

Популярність Такаїті наразі є високою, і проведення виборів може посилити парламентську більшість правлячої коаліції. Ці повідомлення підживлюють очікування нарощування економічних стимулів владою Японії.

Пара долар/єна за даними на 14:05 к.ч. торгується на рівні 158,87 єни порівняно з 158,16 єни на закриття попередньої сесії. Раніше під час торгів курс піднімався до 159,05 єни/$1.

Курс євро щодо долара на цей час становить $1,1669 проти $1,1667 напередодні. Вартість фунта до долара збільшилася до $1,3470 порівняно з $1,3464 за підсумками торгів у понеділок.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,9710 юаня проти 6,9692 юаня напередодні.

Розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,09%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

Трейдери очікують публікації звіту про інфляцію в США за минулий місяць, заплановану на 15:30 к.ч. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає збереження темпів зростання споживчих цін в країні у грудні на рівні 2,7% в річному вираженні.

У центрі уваги трейдерів залишається ситуація навколо голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, який заявив у вихідні, що Мін'юст США готується пред'явити йому кримінальні звинувачення. Звинувачення пов'язані із заявами Пауелла в банківському комітеті Сенату в червні минулого року щодо багаторічного проєкту реконструкції штаб-квартири ФРС, повідомив він.

Підтримку Пауеллу у вівторок висловили глави провідних світових ЦБ, включно з керівниками Європейського центрального банку Крістін Лагард і Банку Англії Ендрю Бейлі.

Днем раніше про підтримку Пауелла заявили і колишні голови Федрезерву Алан Грінспен, Бен Бернанке і Джанет Єллен, а також низка інших відомих економічних ексчиновників. Вони назвали кримінальне розслідування щодо Пауелла спробою підірвати незалежність ФРС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

