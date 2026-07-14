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АНАЛІТИКА

Велика Британія стала учасником програми ЄС на €90 млрд для підтримки України

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про укладення угоди, яка надасть британським оборонним компаніям доступ до контрактів, що фінансуються в межах ініціативи ЄС щодо виділення Україні кредиту на EUR90 млрд (78 мільярдів фунтів стерлінгів).

"Прибувши до Парижа на зустріч Коаліції бажаючих, прем'єр-міністр Кір Стармер сьогодні оголосив про знакову угоду, яка надасть британським оборонним компаніям доступ до контрактів, що фінансуються в рамках ініціативи ЄС щодо кредитування України на суму 78 мільярдів фунтів стерлінгів (EUR90 млрд)", - йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії на сайті у понеділок.

Угода стала результатом переговорів між Великою Британією та ЄС, про які вперше було оголошено на саміті Європейської політичної спільноти в Вірменії у травні.

Завдяки цій схемі британські оборонні компанії отримають право брати участь у тендерах на закупівлі, що фінансуються за рахунок багатомільярдного кредиту ЄС. Це відкриє шлях для потенційних інвестицій на мільярди, підтримає кваліфіковані робочі місця по всій країні та зміцнить оборонно-промислову базу Великої Британії, зазначили в британському уряді.

"Працюючи разом із нашими європейськими союзниками, ми посилюємо підтримку України та посилюємо тиск на Росію. Разом ми надсилаємо чіткий сигнал: ми виступатимемо єдиним фронтом проти російської агресії та продовжуватимемо захищати безпеку Європи", - прокоментував Стармер.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у дописі в соціальній мережі Х зазначила, що ця угода надасть Україні доступ до ширшого кола постачальників оборонної продукції. "Таким чином, Україна зможе отримувати все необхідне для ведення бойових дій"

Велика Британія надасть справедливий та пропорційний внесок у покриття витрат, пов'язаних із запозиченнями, відповідно до вартості контрактів, укладених з британськими компаніями.

"Європейський Союз та Велика Британія спільно визнають сьогоднішню угоду як демонстрацію їхньої спільної відданості Україні, а також тісно взаємопов'язаного та взаємозалежного характеру оборонно-промислових баз Союзу та Великої Британії", - йдеться у спільній заяві ЄС та Британії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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