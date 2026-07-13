Україна зможе виробляти ракети до Patriot після війни, поки їх виготовлятимуть у Європі — Reuters

Виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot для України відбуватиметься в Німеччині або іншій європейській країні. Його перенесуть до України вже після завершення війни.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з переговорами.

Співрозмовники агентства пояснюють, що виробляти перехоплювачі в Німеччині буде безпечніше, ніж в Україні, де триває війна.

Reuters також наводить думку експертів, які зазначають, що для будівництва складального заводу й організації роботи підрядників потрібен тривалий час.

«У короткостроковій перспективі вплив буде дуже обмеженим. Я був би дуже здивований, якби це сталося швидше ніж за 12 місяців. Я припускаю, що знадобиться значно більше часу», - сказав експерт із ракетних систем Норвезького інституту оборонних досліджень в Осло Фабіан Гоффман.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський казав, що разом із президентом США Дональдом Трампом він «політично» розв'язав питання про виробництво ракет до Patriot в Україні. Він закликав, аби технічні команди та представники міністерств «почали працювати над цим без пауз, щоб отримали ліцензію якомога швидше і почали виробництво в Україні».

Трамп також підтверджував, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.

«Мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо їм (українцям, - ред.) право робити Patriot. Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але, я думаю, що ви впораєтеся і швидко впораєтеся. Ми про це говорили», - сказав Трамп.