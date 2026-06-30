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Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці

19:19 29.06.2026 |

Фінанси, Економіка

Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очікувань, жвавого попиту на гривневі активи та стійкої ситуації на валютному ринку достатньо буде надалі утримувати облікову ставку на незмінному рівні 15% річних, йдеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП щодо рівня облікової ставки 17 червня.

"Натомість четверо інших членів КМП вважають, що з огляду на зміщений догори баланс ризиків та динаміку базової інфляції ціновий тиск може виявитися вищим, ніж очікувалося... На їхню думку, для збереження контрольованості інфляційних процесів НБУ, імовірно, муситиме підвищити облікову ставку до 15,5%-16% упродовж наступних місяців", - зазначив Нацбанк.

Якщо прихильники збереження ставки сподіваються на стабілізацію світових цін на енергоносії з урахуванням останніх світових новин, то їх опоненти побоюються, що із наближенням інфляції до порогового рівня уваги біля 10% інфляційні очікування можуть швидко погіршитися, а інтерес до гривневих активів - знизитися.

Водночас члени КМП погодилися, що оновлення макропрогнозу у липні дасть змогу комплексніше оцінити перспективи інфляційного та економічного розвитку та, відповідно, сформує більш ґрунтовну основу для ухвалення чергових рішень із монетарної політики, зазначено у релізі.

Щодо збереження ставки у червні на рівні 15%, то таке рішення підтримали вісім членів КМП, тоді як проти були троє.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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