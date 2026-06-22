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АНАЛІТИКА

Росіяни вдарили по трьох цивільних суднах біля Одещини: один моряк загинув, 8 врятовано

Російські загарбники ударили дроном по суховантажному судні Туреччини, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа, загинув моряк, решту членів екіпажу вдалося врятували. Загалом за ніч під ворожою атакою були три цивільні судна.

Джерело: ВСМ ЗСУ в Facebook, віце-прем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Деталі: Російський безпілотник поцілив по турецькому судну VICTRESS під прапором Панами, на борту якого перебували дев'ять членів екіпажу - громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

"Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль серед них є втрати", - повідомили в МВС ЗСУ.

Інших деталей військові не надали, але опублікували фото пожежі на суховантажі та врятованих моряків.

Доповнено: Пізніше віце-прем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що окупанти вночі 22 червня "уразили два цивільні торговельні судна" та атакували ще 2 судна.

"Внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на судні під прапором Панами. Загинув член екіпажу - 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту", - зазначив міністр.

За його словами, судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан.

Кулеба також додав, що росіяни також атакували судна під прапорами Палау та Белізу.

"Постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух", - підсумував міністр.

Ще пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни атакували 3 цивільні торговельні судна, які прямували в порти Одещини.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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