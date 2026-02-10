Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.

Україна відкриває експорт дронів, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

«Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології», - повідомив президент.

За його словами, зараз безпека Європи побудована на технологіях і на дронах.

«Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки», - підсумував Зеленський.