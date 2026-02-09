Фінансові новини
- 09.02.26
- 12:09
- RSS
- мапа сайту
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
08:03 09.02.2026 |
Мінфін України та Світовий банк підписали угоду про надання грантового фінансування від Японії та Канади на загальну суму у майже 691 млн доларів США.
Про це повідомило Міністерство фінансів.
Кошти залучено в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
Фінансування є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн Великої сімки (з доходів від заморожених активів Росії) загальним обсягом $50 млрд.
Це - останній транш від Канади в межах механізму, та перший від Японії.
Грантові кошти будуть надані за рахунок внесків міжнародних партнерів:
Грантове фінансування надійде до загального фонду держбюджету України найближчим часом.
Кошти будуть спрямовані на відшкодування ключових видатків держави, зокрема, на відшкодування пенсійних виплат та реалізацію програм державної соціальної допомоги, зокрема, на житлово-комунальні субсидії.
