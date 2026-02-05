Фінансові новини
ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
08:52 05.02.2026
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2025 року зріс на 3,0% порівняно з четвертим кварталом 2024 року порівняно із 2,1% у третьому кварталі, 0,7% - у другому та 0,8% - у першому, повідомила Державна служба статистики у середу.
Згідно з її даними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактору, реальний ВВП збільшився на 0,7% з урахуванням сезонного фактору, а квартал тому цей показник складав 0,8%.
Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці жовтня знизив прогноз зростання реального ВВП у IV кварталі цього року до 3,4% з 3,5% у липневому та загалом погіршив прогноз збільшення української економіки минулого року до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили.
Наприкінці січня Нацбанк знизив оцінку зростання ВВП в цілому за 2025 рік з 1,9% до 1,8%.
В той же час Мінекономіки в середині січня оцінило зростання ВВП за минулий рік у 2,2%.
Держстат поки не публікував своєї оцінки цього показника за весь 2025 рік.
Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році - першому році повномасштабної російської агресії.
