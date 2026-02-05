€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.

Рада ЄС у середу, 4 лютого, узгодила свою позицію щодо правової бази для імплементації угоди Європейської Ради про надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС, передає Укрінформ.

«Сьогоднішня домовленість демонструє, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну та її народ. Нове фінансування допоможе забезпечити стійкість країни перед обличчям російської агресії. Водночас ми посилаємо чіткий сигнал про те, що суверенітет і територіальна цілісність держав повинні повністю поважатися відповідно до міжнародного права», - заявив міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос.

Зазначається, що нині Рада ЄС прагне якнайшвидшого досягнення угоди з Європейським парламентом у цьому питанні, щоб дозволити виплату першого платежу Україні на початку другого кварталу цього року.

Сьогоднішнє рішення було ухвалено в рамках процедури посиленої співпраці за участю 24 держав-членів Євросоюзу.

Із загальної суми у 90 мільярдів євро - 30 мільярдів євро будуть виділені як макроекономічна підтримка України, ще 60 млрд євро будуть використані, щоб підтримати здатність України інвестувати в оборонно-промислові потужності та закуповувати військове обладнання.

Оборонна продукція, в принципі, повинна закуповуватися лише у компаній в ЄС, України або країн Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄЕЗ)/Європейського економічного простору (ЄАВТ).

Якщо військові потреби України вимагатимуть термінової поставки оборонної продукції, якої немає в ЄС, Україні або країн ЄЕЗ/ЄАВТ, застосовуватимуться винятки.

Треті країни, крім України або члени ЄЕЗ/ЄАВТ можуть безпосередньо приєднатися до кредиту на підтримку України стосовно конкретної оборонної продукції.

Йдеться про дві категорії третіх країн:

- країни, які уклали двосторонню угоду з Євросоюзом відповідно до регламенту SAFE - фінансового інструменту ЄС, що допомагає державам-членам інвестувати в оборону;

- країни, які уклали партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони, зобов'язалися забезпечити справедливий та пропорційний фінансовий внесок у покриття витрат, пов'язаних із запозиченнями, та які надають значну фінансову та військову підтримку Україні.