Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
11:16 04.02.2026 |
У США по бойовому випробували крилату ракету Rusty Dagger для України, створену за програмою ERAM.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написало видання Defense Express, посилаючись на повідомлення пресслужби авіабази Eglin у США.
Стало відомо, що американська відповідь на потребу України у далекобійній зброї стає реальністю.Так, нова крилата ракета Rusty Dagger, яка розробляється спеціально для ЗСУ, успішно пройшла етап випробувань із бойовим зарядом. Ця зброя обіцяє змінити правила гри завдяки дальності у 400 км та рекордно низькій ціні.
Рекордна швидкість розробки
Ракету створює американська компанія Zone 5 Technologies у межах програми ERAM (Extended Range Attack Munition) і цей проєкт вражає темпами.
Від запиту до повноцінних бойових випробувань минуло близько 16 місяців. Перші льотні тести відбулися лише 9 місяців тому, а вже сьогодні ракета готова до серійного виробництва. Така прискореність пояснюється програмою ERAM, головна мета якої - дати Україні масову та ефективну зброю для ударів по тилу ворога.
Що показало тестування
На полігоні авіабази Еглін (США) компанія Zone 5 Technologies продемонструвала можливості свого виробу. Ракета не просто пролетіла заданий маршрут, а з високою точністю вразила ціль справжньою бойовою частиною, що підтвердило його ефективність.
Випробування відбулися на полігоні авіабази Eglin на півдні США. У пресслужбі бази зазначили, що тестування дозволило зібрати критично важливі дані для подальшої розробки економічно ефективної та далекобійної ударної системи, яку створюють за прискореною програмою.
Під час випробувань також були оприлюднені фото моменту влучання ракети та детонації бойової частини.
Чому Rusty Dagger - це круто
Головна перевага ракети - її вартість. Поки сучасні крилаті ракети коштують мільйони доларів, один "Іржавий кинжал" обійдеться приблизно у 246 тисяч доларів.
Ключові факти про постачання:
Наразі відомо, що дозвіл на продаж ракет Україні був наданий 28 серпня 2025 року.
Крім Rusty Dagger, у межах програми ERAM компанія CoAspire також розробила концептуально схожу крилату ракету RAACM.
