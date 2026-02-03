Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.

Кабмін спростив ввезення до України літій-іонних акумуляторів. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Уряд вилучив літій-іонні акумулятори з переліку товарів, для яких потрібна ліцензія на імпорт та експорт. У міністерстві зазначили, що йдеться про акумулятори, які використовуються у системах накопичення електроенергії.

"Таке рішення дозволить швидше завозити в Україну обладнання для зберігання електроенергії та забезпечувати безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури і бізнесу", - зазначили у пресслужбі.

У Мінекономіки уточнили, що, за даними Асоціації сонячної енергетики України, обов'язкове ліцензування таких акумуляторів раніше ускладнювало їх постачання та зменшувало можливості бізнесу, лікарень і домогосподарств для забезпечення електроенергією під час відключень.