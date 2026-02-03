Фінансові новини
Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
08:04 02.02.2026 |
Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат у боротьбі з російськими дронами.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що далі?
"Наступний крок - упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам", - зазначив міністр.
За словами Федорова, найближчими днями буде опубліковано інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації.
Неверифіковані термінали буде відключено.
Зазначається, що процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів: "Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом".
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
