Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров

Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат у боротьбі з російськими дронами.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Що далі?

"Наступний крок - упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам", - зазначив міністр.

За словами Федорова, найближчими днями буде опубліковано інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації.

Неверифіковані термінали буде відключено.

Реєстрація

Зазначається, що процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів: "Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом".