Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров

08:04 02.02.2026 |

Україна

Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат у боротьбі з російськими дронами.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.


Що далі?

"Наступний крок - упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам", - зазначив міністр.

За словами Федорова, найближчими днями буде опубліковано інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації.

Неверифіковані термінали буде відключено. 


Реєстрація

Зазначається, що процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів: "Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом". 
За матеріалами: Цензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9697
  0,1584
 0,37
EUR
 1
 50,9062
  0,1163
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6045  0,05 0,12 43,1686  0,06 0,14
EUR 50,6724  0,18 0,36 51,4141  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,27 0,62 43,1150  0,27 0,62
EUR 50,9435  0,03 0,07 50,9620  0,03 0,07

