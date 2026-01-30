Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22

Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (АУІФ), створений США й Україною в межах так званої угоди про надра, за підсумками січня отримав 59 інвестиційних заявок. Дві третини з них відсіяли за результатами першого етапу розгляду, подальше опрацювання пройдуть 22 проєкти, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Інформація щодо конкретних проєктів не розголошується до завершення процедур перевірки.

Міністерство повідомило, що наприкінці березня 2026 року результати комплексної перевірки винесуть на розгляд інвестиційного комітету та керівної ради фонду для ухвалення остаточних рішень щодо фінансування.

"Завершення першого циклу розгляду заявок підтверджує готовність фонду до реальної роботи. Ми побачили якісні проєкти у критично важливих секторах, які мають потенціал залучити додатковий приватний капітал. Ми оцінюємо не лише фінансову спроможність, а й стратегічну важливість кожного проєкту для економіки країни", - сказав міністр Олексій Соболев.

Онлайн-портал для подання проєктів запустили 6 січня 2026 року.

Комітет із пошуку проєктів буде проводить засідання щомісяця.

АУІФ передусім цікавлять проєктні пропозиції у п'яти ключових напрямках: критичні мінерали (upstream та midstream), енергетика, включно з генерацією, передачею та видобутком вуглеводнів, транспорт і логістика, інформаційно-комунікаційні технології, новітні технології.

Ціль на 2026 рік - підписати перші три інвестиційні угоди.

У перші роки діяльності фонд планує надавати пріоритет інвестиціям у власний капітал та інструментам, подібним до власного капіталу (квазікапітал).