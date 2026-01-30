Фінансові новини
НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
14:41 29.01.2026 |
Національний банк України погіршив свій прогноз щодо інфляції у 2026 році через обстріли енергетики.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.
"Вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми. Разом із ефектами низької бази порівняння вони спричинять помірне пришвидшення інфляції у другому півріччі", - сказав Пишний.
Водночас, в НБУ очікують, що за результатами 2026 року інфляція знизиться помірно - до 7,5%. Раніше цей прогноз становив 6,6%.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі