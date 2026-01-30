Авторизация

НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці

14:41 29.01.2026 |

Економіка

Національний банк України погіршив свій прогноз щодо інфляції у 2026 році через обстріли енергетики.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

"Вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми. Разом із ефектами низької бази порівняння вони спричинять помірне пришвидшення інфляції у другому півріччі", - сказав Пишний.

Водночас, в НБУ очікують, що за результатами 2026 року інфляція знизиться помірно - до 7,5%. Раніше цей прогноз становив 6,6%.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

