НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці

Національний банк України погіршив свій прогноз щодо інфляції у 2026 році через обстріли енергетики.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

"Вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми. Разом із ефектами низької бази порівняння вони спричинять помірне пришвидшення інфляції у другому півріччі", - сказав Пишний.

Водночас, в НБУ очікують, що за результатами 2026 року інфляція знизиться помірно - до 7,5%. Раніше цей прогноз становив 6,6%.