Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну

08:21 29.01.2026 |

Економіка, Право

Державна регуляторна служба України відмовилася погодити розроблений Мінфіном законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо реєстрації платників єдиного податку платниками податку на додану вартість", який передбачає запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

Відповідне рішення за підписом голови ДРС Олексія Кучера оприлюднено на офіційному сайті служби.

Держрегуляторна служба встановила, що аргументи Мінфіну на користь ухвалення передбачених законопроєктом змін недостатньо обґрунтовані, а оцінки витрат ФОП на адміністрування ПДВ після його запровадження - некоректні.

"Зокрема, не враховано у витратах суб'єктів господарювання, що окрім сплати податку на додану вартість суб'єкти мікропідприєництва понесуть інші витрати в частині подання звітності з ПДВ, заповнення податкових накладних, ведення бухгалтерського та товарного обліку", - зазначається у документі. 


Крім того, Мінфін невірно вказав, що ухвалення законопроєкту не вплине на звичайних громадян, звернули увагу у ДРС.

"Розробник не враховує той факт, що кінцеві споживачі понесуть додаткові витрати в розмірі фіскальної вигоди держави, але обсяг реалізованих товарів і послуг буде меншим через зростання цін", - наголошується у документі.


У Держрегуляторній сужбі також звертають увагу, що після запровадження ПДВ для ФОПів Мінфін очікує додатково залучити до держбюджету близько 40 млрд грн на рік. Однак, за даними суб'єктів господарювання, це спричинить до збільшення адміністративних витрат бізнесу на загальну суму від 61 до 115 млрд грн на рік.

"Ця цифра перевищує очікувані бюджетні надходження від реформи, тобто суспільство матиме чисті втрати", - йдеться у документі. 

Відтак, Державна регуляторна служба відмовилася погодити цей законопроєкт. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7689
  0,1874
 0,44
EUR
 1
 51,2286
  0,0011
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5595  0,07 0,17 43,1459  0,08 0,19
EUR 50,8809  0,01 0,02 51,7123  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9400  0,12 0,28 42,9700  0,12 0,28
EUR 51,4034  0,18 0,35 51,4179  0,17 0,32

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес