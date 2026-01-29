Фінансові новини
ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну
Державна регуляторна служба України відмовилася погодити розроблений Мінфіном законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо реєстрації платників єдиного податку платниками податку на додану вартість", який передбачає запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.
Відповідне рішення за підписом голови ДРС Олексія Кучера оприлюднено на офіційному сайті служби.
Держрегуляторна служба встановила, що аргументи Мінфіну на користь ухвалення передбачених законопроєктом змін недостатньо обґрунтовані, а оцінки витрат ФОП на адміністрування ПДВ після його запровадження - некоректні.
"Зокрема, не враховано у витратах суб'єктів господарювання, що окрім сплати податку на додану вартість суб'єкти мікропідприєництва понесуть інші витрати в частині подання звітності з ПДВ, заповнення податкових накладних, ведення бухгалтерського та товарного обліку", - зазначається у документі.
Крім того, Мінфін невірно вказав, що ухвалення законопроєкту не вплине на звичайних громадян, звернули увагу у ДРС.
"Розробник не враховує той факт, що кінцеві споживачі понесуть додаткові витрати в розмірі фіскальної вигоди держави, але обсяг реалізованих товарів і послуг буде меншим через зростання цін", - наголошується у документі.
У Держрегуляторній сужбі також звертають увагу, що після запровадження ПДВ для ФОПів Мінфін очікує додатково залучити до держбюджету близько 40 млрд грн на рік. Однак, за даними суб'єктів господарювання, це спричинить до збільшення адміністративних витрат бізнесу на загальну суму від 61 до 115 млрд грн на рік.
"Ця цифра перевищує очікувані бюджетні надходження від реформи, тобто суспільство матиме чисті втрати", - йдеться у документі.
Відтак, Державна регуляторна служба відмовилася погодити цей законопроєкт.
|
|
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
